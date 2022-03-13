الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

زياد إيهاب مع محمود
زياد إيهاب مع محمود الخطيب - أرشيفية

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر تحقيقاتها في وفاة زياد إيهاب، حارس مرمى النادي الأهلي بقطاع الناشئين.

وورد إلى النيابة بلاغٌ اليوم بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ناظرت جثمانه وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه، كما سألت النيابة والديِ المتوفى وشاهدين على الواقعة، فتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة، وقد قررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الاهلى حارس مرمى النادي الأهلي حارس مرمي النادي الأهلي قررت النيابة العامة

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وائل لطفي

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