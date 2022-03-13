إنشاء أول منظومة قومية لمعلومات سوق العمل.. حصاد التخطيط اليوم

حصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من الأحداث الهامة والقضايا اليوم الأحد، حيث استعرضت الوزارة في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

https://www.dostor.org/3741270

تشهد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم تسليم شهادات اجتياز النسخة الأولى من مبادرة كن سفيرًا، والتقاط الصور التذكارية مع خريجى الدفعة الأولى، والإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من المبادرة.

وتستهدف المبادرة بناء القدرات الوطنية للشباب من عمر 18 حتى 35 عام، في مجال التنمية المستدامة من خلال ساسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات وفئات الشعب بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية متضمنة أنماط التنمية، خلفية عن تطور الفكر البيئي في العصر الحديث، التعريف بمفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري كآليات لتحقيق التنمية المستدامة.

https://www.dostor.org/3741382

تطلق الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، مبادرة الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ الذى من المقرر أن تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر المقبل 2022، وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو الذى عقد نهاية العام الماضى 2021.

https://www.dostor.org/3741421

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل LMIS، والتي تعتبر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي المسئولة عنها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنيّة، وذلك بهدف إنشاء منظومة بيانات موحّدة تضم كل المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشاكله، ليتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التطوّر التكنولوجي والتحوّل الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.

https://www.dostor.org/3741537

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم يتعرض لخطورة ظاهرة تغيّر المناخ على كافة الأصعدة، بما في ذلك تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات جَفاف متكرّرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلاً عن التصحُّر وتدهوّر الأراضي وتآكلها، وهو ما قد يتسبب بدوره في موجات من الهجرة والنزوح، موضحة تداعيات قضية تغيّر المناخ على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك ما تشهده من آثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل. بالإضافة إلى تداعيات مضاعفة تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ ويُمثل ضغط على اقتصاديات تلك الدول، بما فيها مصر.

https://www.dostor.org/3741772