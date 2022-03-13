إجلاء 300 مواطن نيجري من الأراضي الأوكرانية

أعلنت الحكومة النيجيرية وصول نحو 300 نيجيري غالبيتهم من الطلاب الى البلاد بعدما فروا من شمال شرق أوكرانيا.

وارتفع عدد المواطنين النيجيريين الذين عادوا الى بلادهم من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي إلى أكثر من 1,300 شخص.

وكانت أفراد المجموعة المكونة من 300 وشخص واحد ومعظمهم من الطلاب يقيمون في سومي، المدينة على بعد 350 كيلومترا شرق كييف والتي شهدت أياما من القتال العنيف.

والنيجيريون العائدون هم من بين آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هذا الأسبوع إلى دول مجاورة.

وقال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء السبت "تم إجلاء 300 شخص اليوم إلى نيجيريا عبر بودابست معظمهم من الطلاب وكانوا في سومي. الشكر لله"، حسبما أوردت وكالة “فرانس برس”، مساء اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة أنها استقبلت "300 وشخصا واحدا قادمين من المجر" في مطار العاصمة أبوجا.

وتقدر حكومة أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وجود نحو 8 آلاف مواطن نيجيري، من بينهم 5,600 طالب في أوكرانيا قبل الحرب.

وفر أكثر من 2,6 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل أسبوعين، وفقا للأمم المتحدة التي وصفت أزمة اللاجئين في أوكرانيا بأنها الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. انضم نحو 100 ألف لاجئ خلال 24 ساعة إلى اللاجئين الفارين من القتال في أوكرانيا بعد أكثر من أسبوعين على بدء الغزو الروسي، وفقاً لآخر إحصاء للأمم المتحدة الأحد.

وأشارت تقديرات أولية للأمم المتحدة إلى أن أربعة ملايين شخص قد يغادرون أوكرانيا هربًا من الحرب، وهو رقم قد يرتفع، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

قبل بدء الغزو، بلغ عدد سكان أوكرانيا نحو 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في الشرق.