الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجلاء 300 مواطن نيجري من الأراضي الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة النيجيرية  وصول نحو 300 نيجيري غالبيتهم من الطلاب الى البلاد بعدما فروا من شمال شرق أوكرانيا.

وارتفع عدد المواطنين النيجيريين الذين عادوا الى بلادهم من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي إلى أكثر من 1,300 شخص.

وكانت أفراد المجموعة المكونة من 300 وشخص واحد ومعظمهم من الطلاب يقيمون في سومي، المدينة على بعد 350 كيلومترا شرق كييف والتي شهدت أياما من القتال العنيف.

والنيجيريون العائدون هم من بين آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هذا الأسبوع إلى دول مجاورة.

وقال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء السبت "تم إجلاء 300 شخص اليوم إلى نيجيريا عبر بودابست معظمهم من الطلاب وكانوا في سومي. الشكر لله"، حسبما أوردت وكالة “فرانس برس”، مساء اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة أنها استقبلت "300 وشخصا واحدا قادمين من المجر" في مطار العاصمة أبوجا.

وتقدر حكومة أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وجود نحو 8 آلاف مواطن نيجيري، من بينهم 5,600 طالب في أوكرانيا قبل الحرب.

وفر أكثر من 2,6 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل أسبوعين، وفقا للأمم المتحدة التي وصفت أزمة اللاجئين في أوكرانيا بأنها الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. انضم نحو 100 ألف لاجئ خلال 24 ساعة إلى اللاجئين الفارين من القتال في أوكرانيا بعد أكثر من أسبوعين على بدء الغزو الروسي، وفقاً لآخر إحصاء للأمم المتحدة الأحد. 

وأشارت تقديرات أولية للأمم المتحدة إلى أن أربعة ملايين شخص قد يغادرون أوكرانيا هربًا من الحرب، وهو رقم قد يرتفع، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 قبل بدء الغزو، بلغ عدد سكان أوكرانيا نحو 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في الشرق.

نيجيريا الخارجية النيجيرية ​أوكرانيا الحرب وصول نيجيريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

شهود عيان يروون لـ«الدستور» كواليس آخر أيام ناشئ الأهلى زياد إيهاب (فيديو)

يوميات الحرب 3.. لماذا لم يصل الروس إلى «كييف» بعد 17 يوما من العملية العسكرية؟

ترتيب أقوى الجيوش عالميا 2022.. مصر في صدارة الشرق الأوسط

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل طفل من ذوى الهمم فى الغردقة

منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بالمحلة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين