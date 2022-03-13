محافظ البحيرة يفتتح معرض «صنع فى مصر» لترويج المنتجات المحلية

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة معرض "صنع فى مصر"، الذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديريات التضامن الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والثقافة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالبحيرة وجمعية رجال الأعمال وبنك مصر ومؤسسة حياة كريمة، خلال الفترة 12 - 23 مارس 2022 بأرض سينما النصر الصيفي بدمنهور.

وأكد اللواء هشام آمنة أن المعرض يضم 52 عارضا موزعين على 48 جناحا من مختلف أنحاء المحافظة، لعرض المنتجات المحلية الصنع المتنوعة مثل «المصنوعات الجلدية – الملابس – الاكسسوار - مشغولات والمفارش اليدوية – مصنوعات خشبية – البراويز – الكروشيه والتريكوه – ديكورات - منتجات غذائية – موبيليا وآثاث – أجهزة كهربائية – الشتلات الزراعية – موزايك - أحذية – مأكولات وحلويات»، والتي تناسب جميع الأذواق وبأسعار مناسبة تنافس المستورد.

وأكد محافظ البحيرة، أن معرض صنع في مصر، يهدف لترويج المنتجات اليدوية محلية الصنع بين مواطني المحافظة لمساعدة فى تسويق لهذه المنتجات لصالح العارضين وتحقيق جدوى اقتصادية بدون أي التزامات مالية عليهم، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى دعم العارضين، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما يلبي احتياجات الجمهور ورفع الأعباء عن كاهل الأسر والمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن البحيرة من المحافظات الرائدة التي قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى شتى القطاعات، وخاصة المشروعات الإنتاجية والتى لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى استفادة والمساهمة في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى الجهود التى تتم لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة من خلال العديد من المشروعات المنفذة لدعم كافة الأسر خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها.

وأوضح محافظ البحيرة، أن جهاز تنمية المشروعات والمشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" ساهموا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخفض نسبة البطالة.