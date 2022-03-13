نجاة 4 مواطنين من الموت فى حادث مرورى بنى سويف

أصيب 4 أشخاص جراء حادث سير، مساء الأحد، ببني سويف، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة الحمرايا شرق النيل.

تم الدفع بسيارتي إسعاف وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمد احمد حسانين، 16 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومريم محمد حسن، 20 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وسعادة نصار حسين، 42 عامًا، اشتباه ما بعد الإرتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد حسن أحمد، 14 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج، وسحجات وكدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.