رئيس «فايزر»: الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا ضرورية

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية ألبرت بورلا، اليوم الأحد، بأن تقديم جرعة رابعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستكون ضرورية للاستمرار في تخفيض عدد المرضى المحتجزين في المستشفيات بفعل العدوى والحفاظ على الأعراض في المستويات الطفيفة والمتوسطة.



وقال بورلا - في تصريح نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "حاليًا وبناء على ما رأيناه، من الضروري تقديم جرعة رابعة الآن، لأن الحماية التي حصلنا عليها من الجرعة الثالثة كانت جيدة خاصة بالنسبة لمعدلات الوفيات والاحتجاز في المستشفيات"، مشيرًا إلى أن "فايزر تتقدم حاليًا بتلك البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمعرفة رأي الخبراء خارج الشركة في هذا الصدد".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.