تأجيل الحكم على عاطلين محالين للمفتي بتهمة قتل طفل إلى الأربعاء المقبل

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل ماهر هلال رئيس محكمة جنايات بنها وعضوية المستشارين مجدى شفيق وسامح عبد الوهاب وأحمد محمد عبد القادر عوض وأمانة سر محمد الخضرا ولطيف عبد الجواد مد أجل الحكم على عاطلين محالين للمفتي الجمهورية إلى جلسة الأربعاء المقبل للنطق بحكم إعدامهما بتهمة قتل طفل لسرقة دراجة نارية من والده على طريق ميت السباع دائرة مركز شرطة بنها حال استيقاف المتهمين والد المجنى عليه لسرقة دراجته النارية فرفض فأطلقوا الرصاص عليه فاستقر عيار نارى فى جسد نجله الذى كان يستقل الدراجة خلفه.

وتتضمن أمر إحالة المتهمين وهما "محمد غ" 42 سنة و"محمد أ" 26 سنة للجنايات بتهمة قتل المجنى عليه ويدعى " شريف ه " 9 سنوات من غير سبق إصرار أو ترصد حيث قام الثانى بإشهار سلاح نارى "بندقية ألية" فى وجه والد المجنى عليه حال استقلالهما دراجة نارية على طريق ميت السباع دائرة مركز شرطة بنها لسرقة الدراجة منه كرها عنه إلا أن والد المجنى علية رفض الانصياع لطلب المتهمين وأسرع محاولا الفرار فأطلق المتهم الأول عيار نارى من سلاح نارى "بندقية خرطوش" فأحدث إصابة الطفل ولقى مصرعة كما أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى سرقة الدراجة النارية الخاصة بوالد المجنى عليه.

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها العام بوصول "شريف ه" 9 سنوات مصاباً بطلق خرطوش، إلا أنه توفى خلال تقديم الرعاية اللازمة له.

وانتقلت قوة أمنية وتبين أن والد المجني عليه كان يقود دراجة نارية على طريق ميت السباع بدائرة المركز فقام كلا من "محمد غ" 42 سنه و"محمد أ " 26 سنة عاطلان باستيقافه لسرقته بالإكراه، وأشهرا سلاحاً نارياً في وجهه، إلا أنه حاول مقاومتهم، وحال فراره قام أحدهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، فأصاب نجله الذى كان مستقلا خلفه على الدراجة النارية، وعند نقله للمستشفى توفى خلال تقديم الإسعافات اللازمة له.

وعقب القبض على المتهمين وبحوزتهما بندقيتين خرطوش وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق.