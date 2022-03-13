وكيل «الأوقاف» لشؤون الدعوة يوضح أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

قال د.أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن هناك أعمال يجب المسلم أن يحرص عليها في ليلة النصف من شهر شعبان.

أضاف في مقطع فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" أن هذه الليلة من أعظم الليالي فكان عطاء بن يسار يقول: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيغفر لعباده كلهم، إلا لمشرك أو مشاجر أو قاطع رحم.

أشار إلى أن هذه الليلة ورد فيها أحاديث كثيرة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ومن تلك الأحاديث ما ورد عن رسول الله قال إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه فيعفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن".

وتابع "فى رواية أخرى يقول رسول الله إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله يطلع على جميع خلقه فيعفر للمؤمنين ويملى للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه" ونغهم من ذلك أعظم الأعمال في تلك الليلة هو سلامة الصدر فلا يكون فيه حقد أو حسد أو مشاحنة أو ضغينة لأحد.

وأوضح أن ليلة النصف من شعبان هى دعوة للتسامح والتصالح والسلام النفسي، وهى دعوة لخيرى بنى آدم فخيركم من يبدأ بالسلام، احرص على التسامح وتجاوز عن الناس حتى يتجاوز عنك الله وعندما يطلع الله على قلبك يجده سليم حتى يغفر الله لك.

وأكد أن هناك الكثير من الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله منها: الصيام والذكر والدعاء، ونوه بأنه لم يوجد حديث يخص تلك الليلة بالصيام، لكن ممكن تصوم الأيام البيض وسيدخل فيها هذا اليوم، والأمر متروك لك ومباح، ولكن أعظم الأعمال هو سلامة الصدر وصفاء القلب.