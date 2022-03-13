ضبط 2 طن زيت في مصنع غير مرخص بالإسكندرية

ضبطت مديرية تموين الإسكندرية 2 طن زيت داخل مصنع لتعبئة زيت طعام دون ترخيص بمنطقة العامرية.

جاء ذلك خلال حملات تموينية وفق تعليمات من المحاسب محمد سعدالله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع السلع الغذائية التي تعمل دون ترخيص، والسلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وشنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بشن حملات على نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام دون ترخيص من الجهات المختصة وتخزين مواد غذائية بنفس المقر.

وتم التحفظ على الكميات الآتية:

(٢٠٠٠ كجم (٢ طن) زيت داخل تانك من الصاج المجلفن تمهيدًا لتعبئته فى جراكن بلاستيك زنة الجركن ٢٠ كجم مجهول المصدر، ١١٠ شيكارة فول زنة الشيكارة ٢٥ كجم بإجمالي كمية ٢٧٥٠ كجم). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.