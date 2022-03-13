الأهلى يعاقب لاعبيه.. والخطيب يهدد بمضاعفة الغرامات

قرر محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى المشرف على ملف الكرة، فرض عقوبات على لاعبى الفريق، عقب الخسارة أمام صن داونز الجنوب إفريقى، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويدرس الأهلى مضاعفة العقوبات المالية على اللاعبين، بعد الخسارة أمام صن داونز فى دور المجموعات ذهابًا وإيابًا، وفى إطار مبدأ الثواب والعقاب الذى يطبقه النادى، وتضمن صرف مكافأة إجادة عقب الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وكشف مصدر مسئول عن أن لائحة الأهلى تنص على فرض عقوبة مالية أقصاها ٥٠ ألف جنيه حال الخسارة والرعونة والاستهتار، مع أحقية النادى فى مضاعفة هذه العقوبات، بالتنسيق مع مدير الكرة والجهاز الفنى.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين، شدد خلالها على أن غياب الروح أمام صن داونز أحد أسباب توقيع العقوبة، مهددًا بمضاعفتها حال استمرار نفس المستوى والنتائج فى لقاءى المريخ والهلال السودانيين.

وقال مدير الكرة، إن الخسارة واردة فى كرة القدم، لكن الفريق البطل من الصعب أن يخسر مرتين على التوالى من نفس الفريق بنفس الأخطاء، وهو أمر يحتاج إلى وقفة من الجميع، محذرًا من إمكانية الاستبعاد وفرض غرامات مالية حال الخروج عن النص والاعتراض على قرارات المدير الفنى.

وطالب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لاعبيه بضرورة غلق صفحة مباراة صن داونز، والتركيز بكل قوة لتخطى عقبة المريخ السودانى فى المباراة المقبلة، خاصة أنها مواجهة مصيرية لن تكون سهلة على الإطلاق، بعدما انتهى اللقاء الأخير بين الفريقين بفوز الأهلى بصعوبة، ثم خسر المريخ مباراته أمام الهلال، وبالتالى لديه دافع قوى لتحقيق أفضل نتيجة أمام «المارد الأحمر».

وشدد «موسيمانى»، فى المؤتمر الصحفى الذى تلا مباراة صن داونز، على أن «قدر الفريق الكبير هو اللعب فى ظل ضغط المباريات، معتبرًا أنه لا يوجد نادٍ فى إفريقيا يخوض هذا العدد الكبير من المواجهات، لكننا لا نسوق الأعذار لتبرير أى نتيجة، وسنستمر فى العمل».

وكلف المدرب الجنوب إفريقى جهازه المعاون ومحلل الأداء بتجهيز ملف كامل عن مواجهات المريخ فى دور المجموعات، من أجل متابعة طريقة وأسلوب المنافس والتحضير لمواجهته، خاصة مباراته الأخيرة أمام الهلال التى انتهت بهزيمته ٠-١.

ويخضع كريم فؤاد، الظهير الأيمن للأهلى، لأشعة طبية لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها ومدة غيابه، بعد إصابته بكدمة قوية فى العضلة الأمامية أمام صن داونز. بينما يخضع زميله محمد هانى لاختبار طبى، قبل المشاركة فى تدريبات الفريق؛ لبيان تطور إصابته فى العضلة الضامة خلال مباراة بيراميدز بالدورى، التى أبعدته عن مباراة بطل جنوب إفريقيا.