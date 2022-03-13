الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع إزلات الموجة الـ ١٩

استرجاع اراضي مملوكة
استرجاع اراضي مملوكة للدولة في حلوان والمعصرة

واصلت محافظة القاهرة أعمالها الخاصة بمواجهة المخالفات واستعادة أملاك الدولة في ضوء الإعلان عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ١٩ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها طبقا للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزلات الموجة الـ ١٩ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية وتمت خلالها إزالة ورفع تعديات بنطاق حي المعصرة بحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس حي المعصرة ومأمور قسم الشرطة وجميع الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الشرطية وقوات إنفاذ القانون. 

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استرجاع اراضي مملوكة للدولة في حلوان والمعصرة



وأكدت نائب المحافظ أن أعمال الإزلالات بحي المعصرة تجري على قدم وساق بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم تهاون في التصدي لاي شكل من اشكال التعديات حيث تم تنفيذ ٩ قرارات ازالة بمساحة اجمالية ١٠٦٤٥ متر مربع تقريبا من خلال توفير كافة المعدات والألات المستخدمة حيث تم الاستعانة بلودرات وعربات نقل. 

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استرجاع اراضي مملوكة للدولة في حلوان والمعصرة

وقام حي حلوان بقيادة الدكتور  أحمد القزاز رئيس حي حلوان بتنفيذ حملة إزالات في المهد للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ ٨ حالات تعدي بمساحة إجمالية ١٠٠٠ متر مربع تقريبا، في المنطقة الكائنة خلف مفكو حلوان من الجهة الغربية وخلف سور مصنع (ميتالكو) من الجهة البحرية بحوض الجزيرة وهي عبارة عن أسوار وغرف من الطوب الأبيض وبعضها بالسقف الخشبي وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم تحرير محضر إداري بقسم شرطة حلوان رقم (٢١٥٧) لسنة ٢٠٢٢ بمعاونة الأجهزة المعنية والإدارة الزراعية بالمعادي ومديرية الزراعة بالقاهرة.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة لقاءات واجتماعات بهذا الشأن في ضوء تعليمات اللواء محافظ القاهرة بحضور رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية لاستعراض موقف الأحياء في إزالة التعديات على أملاك الدولة والري والزراعة ونهر النيل وبذل الجهود لزيادة نسب التنفيذ والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذها في ضوء الموجة ١٩.

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استرجاع اراضي مملوكة للدولة في حلوان والمعصرة

وفي السياق، شددت عبدالمنعم على ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لكافة الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بجانب متابعة غرف عمليات المنطقة الجنوبية وأحياءها لكافة أعمال إزالة التعديات أولا بأول ومن خلال التنسيق مع كافة جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون. 

استرجاع اراضي مملوكة للدولة في حلوان والمعصرة
استرجاع اراضي مملوكة للدولة في حلوان والمعصرة
حي المعصرة حي حلوان الموجة الـ 19 استعادة أملاك الدولة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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