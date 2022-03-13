الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي السفير الروسي لدى القاهرة

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي السفير الروسي

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير روسيا لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، والمستشار السياسي للسفارة، ماكسيم روبين.

في بداية اللقاء، أكد السفير الروسي عمق العلاقات التاريخية المصرية الروسية ومدى ما تشهده من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.

وأعرب السفير الروسي عن تقديره لما دار في الاتصال الأخير بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، وما تم تناوله من نقاط تمثل طمأنينة لأوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، رغم التحديات القائمة جراء الأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة الأوروبية.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي السفير الروسي لدى القاهرة

وتناول السفير الروسي المواجهة الدائرة مع الجانب الأوكراني الآن، وتناول مسببات وأبعاد هذه الأزمة.

من جانبهم، أعرب وفد التنسيقية عن تقديرهم للعلاقات المصرية الروسية على المستويات كافة، كما تناولوا تداعيات ما تشهده الساحة الدولية من ظروف غاية في الصعوبة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية القائمة.

وأعرب وفد التنسيقية عن آماله في انتهاء هذه المواجهة قريبا، والقدرة على الوصول لحل سياسي يضمن أمن واستقرار المنطقة بالإضافة إلى إرساء الاحترام المتبادل بين الجانبين.

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي السفير الروسي 

وأكد وفد التنسيقية أنه داعم للموقف الرسمي المصري في التعامل مع هذه الأزمة، وما صدر من بيان يؤكد ضرورة تغليب الحوار مع رفض أية عقوبات أحادية الجانب.

وتناول الجانبان العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، من بينها ملفات التعاون الاقتصادي والسياحة والتبادل الثقافي والتعاون في مجال النقل.

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي السفير الروسي 

حضر اللقاء من جانب التنسيقية النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ، وحازم هلال عضو التنسيقية.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سفير روسيا جيورجي بوريسينكو ماكسيم روبين السفير الروسي لعلاقات التاريخية المصرية الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

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