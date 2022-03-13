مسلسلات رمضان 2022.. طارق الجنايني يروج لـ«سوتس بالعربي» (فيديو)

شارك المنتج طارق الجنايني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، لروّاد ومستخدمي السوشيال ميديا عبر "فيسبوك"، برومو تشويقي لمسلسل "سوتس" بالعربي، معلقًا: "لما تيجي توكل محامي أبقى قوله بس إن اللي هيترافع قصاده يبقى زين ثابت!".

وظهر الفنان آسر ياسين من خلال البرومو التشويقي الذي شارك به المنتج طارق الجنايني جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أثناء تجسيده عدد من المواقف ضمن الأحداث التي ستعرض في المسلسل الذي دخل في الماراثون الرمضاني لمسلسلات 2022.

يواصل النجم آسر ياسين تصوير دوره في عمله الجديد مسلسل «سوتس»، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بشكل حصري على شاشة قنوات «سي بي سي»، من إنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، في واحد من أقوى مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل «سوتس» رمضان 2022

ويظهر آسر ياسين خلال العمل الجديد في دور وشكل مختلف من خلال شخصية شاب مختلف تقوده الأقدار للعمل في مكتب محام مخضرم، بالرغم من عدم استكماله دراسة القانون، إلا أن المحامي يقرر الاستعانة به بعد اختباره واكتشاف أن لديه قدرات خارقة من خلال الذاكرة الفوتوغرافية التي يمتلكها والذكاء الكبير والدعاء والمناورة، ويكون معه فريق للتعامل مع كل الخصوم، وبالرغم من التناغم الكبير بين الثنائي إلا أنهما يظهران العكسر أمام الناس.

وخلال الساعات الماضية أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل «سوتس» بوسترا دعائيا تصدره النجمان آسر ياسين وأحمد داود، البوستر الدعائي لمسلسل «سوتس بالعربي» الذي انطلق مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال المسلسل الجديد يتواجد الفنانان أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، واللذين يتعرفان على بعضهما في وقت مبكر ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

أبطال مسلسل «سوتس» بطولة آسر ياسين

ويشارك في بطولة مسلسل «سوتس» بجوار الفنان آسر ياسين كل من الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، بمشاركة كل من ريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.