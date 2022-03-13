طارق النبراوى نقيبا عاما للمهندسين بـ 10115 صوتا

أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، نتيجة انتخابات جولة الإعادة على منصب النقيب العام، والتي تمت الجمعة الماضى، بين هاني ضاحي وطارق النبراوي.

وجاءت النتيجة النهائية كالتالي:

عدد المشاركين: 18888 ناخبا

الأصوات الصحيحة: 18137 صوتا

الباطلة: 751 صوتا

هاني ضاحي حصل على 8022 صوتا

وحصل طارق النبراوي على 10115 صوتا

وأعلنت اللجنة المشرفة، عن فوز«النبراوي» بمنصب نقيب المهندسين لأربعة سنوات قادمة، مضيفة: «نبارك للمهندس طارق على فوزه ونشكر هاني ضاحي على فترته».



وثمنت اللجنة مشاركة للسيدات بشكل قوي في الانتخابات، وفوز بعضهن ببعض المقاعد، في انتخابات حرة: «حدثت بعض التجاوزات البسيطة ولكن حرصنا بشكل كامل على النزاهة».



وفي نظر الطعون والتظلمات، أعلنت اللجنة عدم وجود عيب جوهري في الطعون المقدمة، وتقرر قبولها شكلا ورفضها موضوعا، عدا طعن واحد مقدم من أحمد سعيد العزازي، يتضرر من عدم احتساب نتيجة إحدى اللجان في محافظة البحيرة، ضمن شعبة البترول والتعدين، وتم تعديل نتائج الرصد بعد إعادة الفرز، ورغم ذلك لم يتم تغيير النتيجة فيما يخص مقاعد فوق السن لشعبة بترول، ولكن تحت السن تم تغير النتيجة في ضوء إعادة الفرز وتم فوز احمد العزازي.

وجرت الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات النقابة، بالإعادة بين هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي وطارق النبراوي، النقيب السابق، بعدما حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الماضية، على منصب النقيب العام للمهندسين في دورة 2022- 2026.

وأكد المهندس هاني محمود، رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، أن جميع إجراءات انتخابات المهندسين تمت وفقًا للقانون، وتحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان الانتخابية.

وقال المستشار طارق بدر، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين بالقاهرة، إن العملية الانتخابية مرّت بشكل منتظم، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي تجاوزات داخل المقار.

فيما أوضح المستشار محمد عبدالجليل، نائب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين، أن تغيير رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالقاهرة المستشار جمال قابيل، أمر إداري يرجع لتنظيم العملية الانتخابية من جانب هيئة النيابة الإدارية.