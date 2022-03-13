الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيهاب كمال يتابع تدريب 700 متدرب بصحة بنى سويف

التدريب
التدريب

تابع الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم، بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم البرنامج التدريبي للعاملين بالقطاع الصحي Megatraining ويعقد على مدار يومين داخل محافظة بنى سويف بحضور 40 مدربا و700 متدرب بمختلف الفئات ما بين أطباء بشرين وصيادلة وأطباء أسنان وعلاج طبيعى وإداريين وأخصائيين اجتماعين ورائدات ومثقفات.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة.

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وأكد مساعد الوزير لشؤون التعليم الطبي على أهمية التعليم والتدريب المستمر والتدريب عن بعد وكذلك متابعة أحدث الأبحاث والدراسات لتقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على تطوير كافة قطاعات الوزارة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إن التدريب يتم تنفيذه داخل 22 قاعة تدريبية بمديرية الصحة، ومستشفى التأمين الصحي، وفرع التأمين الصحي ببنى سويف، ومستشفى بنى سويف التخصصي ومستشفيات الحميات والرمد والصدر وقاعات نقابة الأطباء ونقابة التمريض وكلية التمريض جامعة بنى سويف وقاعة جامعة النهضة.

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وأكد الدكتور محمد يوسف على الدعم النوعي والكبير، الذي تقدمة الوزارة في مجالات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية والتدريب والتطوير المستمر للعنصر البشري بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة سواء في الجانب الوقائي والعلاجي

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ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر لإدارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة التدريب والدكتورة نورهان سيد مساعد مدير الإدارة وكل العاملين وفريق المحاضرين من مختلف الفئات والتخصصات على ما قدموه من جهود لنجاح البرنامج.

بني سويف مستشفيات مساعد وزير الصحة وزارة الصحة والسكان مستشفيات الحميات العاملين بالقطاع الصحي

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