«مايان السيد» تنهار باكيًة خلال أداء مناسك العمرة (فيديو)

أثارت الفنانة الشابة مايان السيد، جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأحدث ظهور لها أثناء تأدية مناسك العمرة.

وشاركت “مايان” مقطع فيديو لها عبر صفحتها على “إنستجرام” تظهر فيه خلال تأدية مناسك العمرة.

وظهرت “مايان” خلال المقطع تبكي بشدة نظرا لفرحتها الكبيرة بأداء العمرة.

https://www.instagram.com/reel/CbC-FqagJDv/?utm_source=ig_web_copy_link

من جهة أخرى، كشفت الفنانة الشابة مايان السيد عن صور من مشاركتها في احتفالية "يوم الشهيد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلقت مايان علي الصور التي نشرتها من خلال حساب إنستجرام الخاص بها بـ " شرف ليا اني شاركت في احتفالية يوم الشهيد بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي..قدمنا أوبريت رسالة نور بطولة الاستاذة ماجدة ذكي و الاستاذ خالد الصاوي وأحمد خالد صالح و رامز أمير..من أجمل الحاجات اللي حصلت أن سيادة الرئيس وجهلنا الشكر.من أحلي الحاجات اللي حصلت في حياتي الحمدلله".

يذكر أن مايان السيد حققت مؤخرا نجاحا كبيرا مع حكاية "حلم حياتي" التي قامت ببطولتها وجسدت خلالها دور فتاة مصابة بالتوحد.

وحكاية "حلم حياتي" من بطولة مايان السيد، منة عرفة، تيام قمر، يوسف عثمان، مروة أنور، قصة يسري الفخراني وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

كما تشارك مايان السيد في بطولة فيلم "جينوفا" مع محمد الشرنوبي ومن إخراج شادي أبو شادي، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ومن المتوقع أن ينطلق التصوير قريبا.

وكانت الفنانة الشابة مايان السيد شاركت متابعيها مؤخرا صورة من كواليس حكاية "إنسان مميز" لمسلسل إلا أنا، وهنأت من خلال الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع تطبيق إنستجرام المرأة احتفالا بيومها العالمي، حيث كتبت: "كل عام وكل امرأة بخير، بشارك معاكوا بالصور دي، عشان أقولكم إن الفترة دي عرفت أكون قوية، عديت بأيام صعبة وكمان كأن في أيام جميلة... المرأة لا تعرف اليأس وبتعدي التحديات، خصوصا لما يكون في تشجيع من نساء حواليها.