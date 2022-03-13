الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد ارتفاع الأسعار.. هل بيض السمان أكثر صحة من بيض الدجاج؟

بيض السمان
بيض السمان

شهد طبق البيض حالة من الارتفاع الجنوني في الأسعار، الأمر الذي دفع البعض للبحث عن بدائل منها "بيض السمان"، فهل هو مفيد لجسم الإنسان؟ وهل يختلف عن بيض الدجاج.

يبلغ حجم بيض السمان حجم العنب الكبير، كما أنه يحتوي على بقع بنية داكنة في جميع أنحاء قشرته الصفراء الباهتة، حيث يهتم الكثيرون به ليس فقط بسبب فوائده الصحية التي يذكرها الخبراء بموقع health digezt الطبي.

بروتين أكثر:

أحد أسباب الاعتقاد بأن بيض السمان أكثر صحة من بيض الدجاج هو حقيقة أنه يحتوي على كميات أعلى قليلاً من البروتين، فهو ضروري لبناء العضلات والحفاظ عليها، والحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر، وكذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات.

نسبة دهون أعلى:

من المهم ملاحظة أن بيض السمان يحتوي على نسبة أعلى قليلاً من الدهون والكوليسترول، فأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن أو أخبرهم أطباؤهم بتقليل استهلاكهم للكوليسترول قد يرغبون في التمسك ببيض الدجاج أكثر من بيض السمان.

إضافة إلى ذلك، فإن بيض السمان يحتوي على سعرات حرارية أعلى قليلاً من بيض الدجاج، لذا إذا كنت تحاول تقليل استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية فعليك تجنب بيض السمان.

بيض السمان مفيد للعين:

نظرًا لأن بيض السمان يحتوي على نسبة أعلى قليلاً من فيتامين أ، فهو بالتأكيد أفضل لعينيك من بيض الدجاج، ومع ذلك هذا لا يعني أن بيض الدجاج غير قادر على حماية عينيك من العمى الليلي والأمراض المختلفة التي يمكن أن يكون لها تأثير على بصرك.

ومن المعروف أيضًا أن بيض السمان يحتوي على المزيد من فيتامينات ب، والتي تعتبر مهمة لتوليد الطاقة لأنها تساعد في تحويل الكربوهيدرات إلى وقود قد تستخدمه خلاياك.

كما تعتبر فيتامينات ب التي يوفرها بيض السمان مهمة أيضًا لصحة الدماغ والأعصاب،  فهي تساعد في تحسين الحالة المزاجية، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر، فيما تساعد فيتامينات ب أيضًا على منع تلف الأعصاب من التلف، وهو أمر يؤثر عادةً على اليدين والقدمين.

ارتفاع الأسعار الكوليسترول الدجاج بيض الدجاج بيض السمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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