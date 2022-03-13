غرامة 100 ألف جنيه و6 سنوات مشدد لكهربائي تاجر بالهيروين في القليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها في القليوبية اليوم، كهربائيًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتجاره بمخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة طوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمود منيب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29498 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 2485 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "م ح س"، كهربائي سلسيون، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وكذلك إحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط "م ح س"، كهربائي سلسيون، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، بقصد ترويجه بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبإحالة المتهم للنيابة العامة أمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات.