الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرامة 100 ألف جنيه و6 سنوات مشدد لكهربائي تاجر بالهيروين في القليوبية

هيروين
هيروين

عاقبت محكمة جنايات بنها في القليوبية اليوم، كهربائيًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتجاره بمخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة طوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمود منيب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29498 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 2485 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "م ح س"، كهربائي سلسيون، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وكذلك إحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط "م ح س"، كهربائي سلسيون، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، بقصد ترويجه بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبإحالة المتهم للنيابة العامة أمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات.

المعمل الجنائي مديرية أمن مخدر الهيروين الأجهزة الأمنية المواد المخدرة محكمة جنايات غرامة 100 ألف جنيه طوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات مشروع مستقبل مصر

كسور متفرقة وشرخ فى الجمجمة.. مناظرة جثة حارس الأهلى

ترتيب أقوى الجيوش عالميا 2022.. مصر في صدارة الشرق الأوسط

طبيب مناعة يحذر من تجمعات رمضان: التزموا بالإجراءات الوقائية

«تمزيق ثياب وبكاء ونحيب».. لقطات من محاكمة متهمى «الآثار الكبرى»

أمطار خفيفة ورياح شديدة.. تفاصيل طقس الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (2)

شيماء البكش

التابع المستقل.. إفريقيا وتحولات النظام الدولي

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين