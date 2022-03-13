تعرف على مواعيد الأيام البيض شهر شعبان 2022

تزايد البحث خلال الفترة الماضية عن موعد الأيام البيض لشهر شعبان المبارك حيث ينتظر هذه الأيام جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كل عام من أجل الاحتفاء بهذه الأيام المباركة.

الايام البيض شهر شعبان 2022

وحددت دار الإفتاء المصرية الأيام البيض في شهر شعبان 2022 وعددها، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مشيرة إلى أنَّ ليلة النصف من شعبان ستكون ليلة الجمعة المقبلة، التي ستبدأ من مغرب يوم الخميس 14 شعبان الموافق 17 مارس الجاري وحتى فجر الجمعة 15 شعبان الموافق 18 مارس 2022.

عدد الأيام البيض في شهر شعبان 2022 ومواعيدها

وذكرت دار الإفتاء في منشورها أنَّ الأيام البيض في شهر شعبان 2022 هي الأربعاء 13 شعبان الموافق 16 مارس الجاري، والخميس 14 شعبان الموافق 17 مارس 2022، والجمعة 15 شعبان الموافق 18 من مارس.

وعن الأيام البيض في شهر شعبان 2022، أوضحت دار الإفتاء في وقت سابق، أن الأيام البيض هي الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ (ص)، قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري».

حكم الصيام في رجب وشعبان



أكّدت الدار في فتوى إلكترونية صادرة عنها، أنَّ التطوع بالصوم جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا، فصوم السائل تطوّعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزٌ شرعًا، والقول إنه يشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح، وقد رغب الرسول (ص) في صيام التطوع، والذي يشتمل صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري ومسلم.

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