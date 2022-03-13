مسلسلات رمضان 2022.. «ملف سري» للنجم هانى سلامة يتصدر التريند قبل عرضه

أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الرمضانى، وتبدأ منافسة شرسة بين عدد كبير من الأعمال الدرامية التى يقوم ببطولته كبار النجوم هذا العام 2022، وهناك بعض المسلسلات تشوق لها الجمهور، فور طرح البوسترات الترويجية المبدئية والبرومو الدعائى لها؛ «ملف سري» للنجم هانى سلامة، واحدا من الأعمال التى تصدرت محرك البحث «جوجل» وحازت على التريند بداخله؛ وتساءل الجمهور عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة وتفاصيل العمل.

وسيطرت حالة من الأكشن والإثارة والغموض، على البرومو التي طرحته منصة WATCH IT الرقمية، وحصد نسب مشاهدات عالية فور طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبين رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه أكد المنتج ريمون مقار، لـ«الدستور»، أن مسلسل «ملف سري»، يرصد حال البلاد في حقبة زمنية مختلفة وتحديدًا فى عام 2013 والتجاوزات الكثيرة التي كانت تحدث فيها، مقارنة بالوضع الحالي، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن.

هانى سلامة يتوسط مقار وعبد العزيز

فيما أشاد الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، بالسيناريو المحكم للمسلسل الذي قام بصياغته المؤلف محمود حجاج، معربا عن سعادته البالغة للتعاون مع النجم هاني سلامة الذي يقوم ببطولة العمل، وأضاف «عبد العزيز» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن مسلسل «ملف سري» فريد من نوعه ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن، مشيرا إلى أنه يجسد خلال العمل شخصية محورية ومؤثرة فى سير الأحداث جديدة تماما عليه ولم يقدمها من قبل، معربا عن أمله في أن يحظى على رضا واستحسان الجمهور.

وأشاد الثنائي مقار وعبد العزيز، بالشراكة الوطيدة والوثيقة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تحرص دائمًا على تقديم الأعمال الهادفة، خاصة أن «ملف سري» يسجل التعاون الثنائي المشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، بعد نجاح مسلسل «نقل عام» الذى عرض مؤخرا على شبكة قنوات ON.

برومو «ملف سري»

https://fb.watch/bIrtRrOVYv/

مواعيد وقنوات عرض «ملف سري»

يعرض مسلسل «ملف سري» مع بداية الشهر الكريم، ويضم 30 حلقة؛ ومن المقرر أن يتم عرضه على شبكة 3 قنوات فضائية هم الحياة، و DMC، و CBC.

كما يتم عرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية، والتى طرحت البوستر الدعائي الأول للنجم هانى سلامة منفردّا، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الرمضاني عبر المنصة، والتي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج فنون مصر بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.