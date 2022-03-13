الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سيامة 7 كهنة جدد لإيبارشية البحر الأحمر

الأنبا إيلاريون
الأنبا إيلاريون

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن إيبارشية البحر الأحمر احتفلت، اليوم، بسيامة 7 من شمامستها كهنة للخدمة بكنائس مدينتي الغردقة ومرسى علم، بيد أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا إيلاريون، وبمشاركة 5 من الآباء الأساقفة.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه أقيم القداس الذي تضمنت صلواته، صلوات السيامة في كنيسة القديس الأنبا شنودة "مقر المطرانية" بالغردقة.
والكهنة الجدد الذين نالوا درجة القسيسية هم:
- الشماس عماد برسوم كاهنًا باسم القس إيسيذورس للخدمة في منطقة الكوثر بالغردقة.
- الشماس ناجح زكي كاهنًا باسم القس أغابيوس للخدمة في كنيسة القديس مارمرقس في منطقة الأحياء بالغردقة.
- الشماس إيهاب عوني كاهنًا باسم القس ويصا للخدمة في كنيسة القديس الأنبا شنودة بالغردقة. 
- الشماس نادر صموئيل كاهنًا باسم القس مويسيس للخدمة في منطقة الكوثر بالغردقة.
- الشماس مايكل عادل كاهنًا باسم القس شاروبيم للخدمة في كنيسة القديسة رفقة بالغردقة. 
- الشماس عادل بشاي كاهنًا باسم القس غبريال للخدمة في منطقة النور بالغردقة. 
- الشماس خيري بديع كاهنًا باسم القس بيجول في كنيسة القديس الأنبا كاراس السائح بمرسى علم.
شارك في صلوات القداس والسيامة من الآباء الأساقفة، نيافة الحبر الجليل الأنبا تكلا أسقف دشنا، ونيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، ونيافة الحبر الجليل الأنبا بموا أسقف السويس، ونيافة الحبر الجليل الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط، ونيافة الحبر الجليل الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا.

ايلاريون الأنبا إيلاريون الأنبا إيلاريون أسقف إبراشية البحر الأحمر

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