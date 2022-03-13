الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير المالية ناعيًا أنيسة حسونة: ستظل محفورةً فى ذاكرة الوطن

وزير المالية
وزير المالية

نعى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، إحدى رائدات العمل التطوعي فى مصر، الرئيس التنفيذي لمستشفى "الناس للأطفال"، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة "مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب"، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

وأكد الوزير، أن الفقيدة الراحلة ستظل بعطائها الإنساني، محفورةً فى ذاكرة الوطن؛ لتجسِّد عظمة المرأة المصرية، بمسيرة حافلة في مجال المجتمع المدني، ودعم العمل التطوعي، على نحو دفع مجلة "أرابيان بيزنس" في ٢٠١٤ لترشيحها على قائمتها السنوية لأقوى ١٠٠ امرأة عربية على مستوى العالم، فى المجتمع والثقافة، لافتًا إلى أن تكريم قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسى، فى احتفالية المرأة المصرية، للفقيدة الراحلة، يعكس حرص الدولة على الاحتفاء بعظيمات مصر من رموز العطاء فى شتى مناحى الحياة. 

وأوضح الوزير، أن اختيار الفقيدة الراحلة سفيرةً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يُترجم إيمان الدولة بدورها المتعاظم فى تنمية المجتمع؛ باعتبارها أيقونة للعمل التطوعي فى حب مصر.

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