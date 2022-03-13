الأمن يكشف لغز «أشلاء آدمية» فى حلوان: «لمسن يبتز سيدة بصور مخلة»

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، في كشف ملابسات واقعة العثور على أشلاء آدمية داخل جوالين بشوارع حلوان، وتبين أن الجثة لموظف بالمعاش ويقيم بمحافظة القليوبية.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة على علاقة به حيث استدرجت المجنى عليه، وقتلته لوجود علاقة غير شرعية بينهما وقيامه بتصويرها في أوضاع مخلة في مقطع فيديو وابتزازها.

وعثرت أجهزة الأمن، على أجزاء آدمية عبارة عن ذراع وجزء من الجسد السفلي، داخل جوال ملقى بالشارع بدائرة القسم.



كان قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من الأهالي بدائرة القسم، يفيد بالعثور على أعضاء آدمية داخل جوال، ملقى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتم تحديد هوية الضحية، وضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.