الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يلتقي سفيرة الإمارات لمناقشة سبل التعاون

صور من الاجتماع
صور من الاجتماع

استقبل ظهر اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مريم خليفة الكعبي السفيرة الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الدولتين في مجال السياحة والآثار.

واستهل الدكتور العناني اللقاء بالترحيب بالسفيرة متمنياً لها التوفيق في مهام منصبها وإقامة طيبة وممتعة في مصر، كما أشار إلى العلاقات الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات ولاسيما في مجال السياحة والآثار.

وتناول اللقاء بحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، كما تم مناقشة إمكانية إقامة تعاون بين جامعة الشيخ زايد بالإمارات العربية المتحدة ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال العمل السياحي والأثري.

هذا بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم عدد من المعارض المؤقتة للآثار المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة ولا سيما بعد نجاح معرض دبي اكسبو 2020؛ حيث شاركت الوزارة في هذا المعرض بتابوت أثري للعرض بالجناح المصري المقام بالمعرض.

وأشادت السفيرة بالنجاح الذي حققته احتفالية موكب المومياوات الملكية وكذلك الأقصر طريق الكباش، معربة عن إعجابها الشديد بالحضارة المصرية العريقة.

وحضر اللقاء الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
 

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وزير السياحة يلتقي سفيرة الإمارات لمناقشة سبل التعاون

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