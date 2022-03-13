درة تنعى محاربة السرطان أنيسة حسونة: «حبيت قلبك الطيب وعلمك وسعيك للخير»

أعربت الفنانة درة عن حزنها الشديد لرحيل النائبة السابقة أنيسة حسونة، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا بعد محاربتها الطويلة مع مرض السرطان، الذي أصابها أكثر من مرة، قائلًة: «اتقدم بالتعازي الصادقة لأهلها ومحبيها وكل العاملين في مستشفى الناس».

ونشرت الفنانة درة عبر خاصية الـ«ستوري» من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» صورة جمعتها مع الراحلة النائبة السابقة ومحاربة السرطان أنيسة حسونة، معلقًة عليها: «الله يرحم دكتور أنيسة حسونة، اتشرفت بمعرفتك جدًا وحبيت قلبك الطيب وعلمك وسعيك للخير يا دكتورة، الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة».

رحيل أنيسة حسونة

وتوفيت النائبة السابقة أنيسة حسونة، صباح اليوم، عن عمر ناهز 69 عامًا، وهي كاتبة وباحثة سياسية ونائبة معينة بمجلس النواب، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، وخاضت الدكتورة أنيسة حسونة معركة مع مرض السرطان الذي أصابها أكثر من مرة.

كانت بداية عملها كملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت لمدة أربعة عشر عاماً في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربي ثم شغلت منصب مدير عام "منتدى مصر الاقتصادي الدولي"، ثم ببنك مصر إيران للتنمية كمساعد المدير العام، لتعمل بعد ذلك كمدير عام لمنتدى مصر الاقتصادي الدولي وهي محاضرة أيضاً في المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية والمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري.

شغلت أنيسة حسونة العديد من المناصب منها منصب أمين صندوق المجلس الاستشاري لمؤسسة “IDEA” الدولية لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا حول التحول الديمقراطي، كما تشغل أيضًا منصب عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق “جمعية الباجواش المصري للعلوم والشؤون الدولية” وهي المنظمة الحاصلة على جائزة نوبل لعام 1995، وعضو في العديد من الهيئات الاستشارية للفكر والحريات والمرأة في مصر والوطن العربي والعالم، فهي مؤسسه لـ"نساء من أجل السلام عبر العالم" في سويسرا.