الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 88 طن سلع غذائية داخل مخزن في الوراق

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط 88 طن دقيق وزيت وسمن نباتي داخل مخزن بقصد احتكارها في الوراق.

ووردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام مالك مخزن للسلع الغذائية بتجميع وحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية بقصد احتكارها ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع رجال الحي والجهات المعنية تمت مداهمة المخزن ضبط مالكه وعثر بداخل المخزن على "70 طن دقيق فاخر، 12 طن زيت، ٦ طن سمن نباتي" وتم غلق وتشميع المخزن.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مالكه، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث التموين سمن نباتي دقيق ضبط الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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