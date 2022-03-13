تشريح جثة تاجر خردة قتله صديقه لسرقته في المنوفية

أمرت النيابة العامة في المنوفية، اليوم الأحد، حبس مسجل خطر قتل صديقه داخل مزرعة بهدف سرقته، في مركز السادات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة.

وتبلغ لمركز شرطة السادات من خفير خاص، يفيد عثوره على جثة شخص مجهول داخل المزرعة حراسته، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن الجثة بها طعنات متفرقة بالجسم ولم يُعثر معه على أي متعلقات شخصية.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه عامل خردة، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وباستدعاء والدته قررت بخروج نجلها وبحوزته مبلغ مالي.



أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة المنوفية وتربطه علاقة صداقة بالمجني عليه.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين"، هاتف المجني عليه المستولى عليه، مبلغ مالي متبقٍ من متحصلات الواقعة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.