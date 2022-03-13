الإعدام لـ4 دفنوا فتاة حيّة في الإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا على 4 متهمين أدينوا بقتل فتاة ودفنها حية بأحد مقابر أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير مباحث الإسماعيلية مفاده ورود بلاغ للمقدم أحمد جمال رئيس مباحث أبو صوير من "وفاء. س. إل"، ربة منزل، مقيمة أبو صوير تتهم فيه شقيقها "صابر.س" 42 عاما سائق مقيم أبو صوير بقتل شقيقتها من الأم "فاتن. س".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى محل إقامة المتهم وتمكنوا من القبض عليه وبمواجهته بما جاء في بلاغ شقيقته اعترف بالتخلص من شقيقته بمعاونة 3 متهمين آخرين أبناء عمومته بسبب حمل شقيقته غير المتزوجة.

وأضاف في اعترافاته أنه قام بإعطاء شقيقته المجني عليها أقراص منومة بحجة أن الأقراص مخصصة لإجهاض الحمل وبعد نومها نقلها من منزلهم إلى مقابر عزبة 16 بأبو صوير.

وأشار إلى أنه قام بمعاونة أولاد عمومته كل من المتهم "أحمد.م.ف" 50 عاما بدون عمل "هارب" و"محمد.ف.ف" 34 عاما بدون عمل "هارب" و"كرم.ف.ف" 32 عاما دبلوم صنايع "هارب"، بتجهيز حفرة لدفنها حية وتمكنوا من دفنها حية للتخلص منها .

وبإرشاد المتهم تم العثور على قبر الفتاة وعلى أداة الجريمة "فاس، كوريك"، واستخراج الجثة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.