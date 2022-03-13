الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 6 سنوات لعامل تعدى جنسيا على طفلة في الشرقية

حبس
حبس

 قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة عاملا بالسجن 6 سنوات، بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها في منزل تحت الإنشاء بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وحملت القضية رقم 41299 لسنة 2021 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 3931 لسنة 2021 جنایات كلى جنوب الزقازيق .

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.

وكان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز منيا القمح، يفيد بالقبض على  "ص. ح . أ" 41 سنة عامل بمصنع مقيم بقرية بيشة عامر التابعة للمركز، بتهمة خطف الطفلة "م. م . س . ع " بالتحايل عليها مستغلا حداثة سنها وعدم إدراكها بمقتضيات الأمور ومستغلا إيهامها بعلاقة عاطفية، فاصطحابها إلى مسكنه وهو تحت الإنشاء قاصدا من ذلك إقصائها عن ذويها.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي التعدي على المجني عليها، وهي لم تبلغ الثماني عشر من عمرها.

محكمة جنايات الزقازيق السجن 6 سنوات خطف طفلة منزل تحت الإنشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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