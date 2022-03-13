الطريقة الكركرية تطلق مبادرة تنموية تهدف للكسب الحلال بدولة سريلانكا

أعلنت الطريقة الكركرية المغربية، إطلاق مبادرة تنموية تهدف للكسب الحلال بدولة سريلانكا، وأحيت الزاوية الكركرية بقرية مونديل غرب جمهورية سريلانكا أيام التواصل التنموي المنظم برسم مشروع "الكسب الحلال" والذي يهدف إلى الترغيب في العمل ومعالجة حالات الفقر الناتجة عن العجز والتواكل بالتشجيع على امتهان الصنع والحرف التقليدية، حيث عمل مريدو الطريقة الكركرية، أتباع حضرة الشيخ المربي محمد فوزي الكركري من خلال المبادرة التنموية بشراكة مع أطر الحرف والمهن الحرة طيلة يومي التواصل والحوار البناء على إرساء مبادئ السعي لتحقيق الذوات ونبذ موجبات الكسل و حوافز الاتكال تحت شعار {هذه يد يحبها الله ورسوله}.

وقالت الطريقة الكركرية، في بيان لها، "إن المبادرة التنموية استمرت ليومين استفاد فيها عشر أفراد عبر فقرات تناولت حصص نظرية و تطبيقية حول ماهية العمل الحر وأسس التواصل فتح باب التكوين المستمر ليختتم البرنامج الإسهامي بتوزيع طاقم "العامل اليدوي البارع" في صورة تجاذبت أجواءها أصوات التحفيز و كلمات التشجيع مما خلف أثرا إيجابيا في قلوب المستفيدين الذين أعربوا عن سعادتهم وتبنيهم لقيم وأهداف المبادرة مؤكدين على العمل في توسيع دائرتها على نطاق يشمل الفئة الشابة محاربة للبطالة والكسب السلبي.

وتابعت: “الكركرية مساهمة تحقق بها موعود ثمرة الكد وطلب الكسب الحلال حيث سيوظف أول عمل تشاركي لمجموع الفئة المستفيدة لفائدة إصلاح بيوت ومنازل الأهالي المعوزة بفاتورة مدفوعة تشجيعا على التضامن الاجتماعي وتقوية لروابط المنفعة والمصلحة العامة سيرا بذوقية الٱية الشريفة {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ}”.

وأوضحت: “هي إذن خطوة رفع بها مريدو الزاوية الكركرية الحرج عن كثير من الأسر العاجزة بإثارة الثقة وتوثيقها وشحذ همم أرباب العوائل مما سيسهم في المدى البعيد على تضييق شعب شبهات الاسترزاق واسترجاع حقائق معاني خلافة المملكة الانسانية التي تلقى ذوقيتها التربوية والسلوكية مريدو النسبة الكركرية عن حضرة الشيخ الكامل المربي سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره الشريف في العلم بحضرة خليفة الله في زمنه { سيدنا داود عليه السلام } والمستخلص قبس أثرها بقول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم في وحي قوله الجامع {ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكُل من عمل يديه، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده}”.