غضب ترامب من أخبارها المفبركة.. قصة الطائرة بيونج 757

غضب الرئيس الأمريكي السابق" دونالد ترامب" بسبب تداول أخبار مفبركة عن طائرته الخاصة طراز بيونج 757 والتي كانت رمزا لحملته الانتخابية في 2016.

تقدم الدستور في السطور التالية القصة الكاملة عن رمز حملة ترامب في 2016 الطائرة طراز بيونج 757.

ترامب يغضب بشأن أخبار خاطئة عن الطائرة

هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تقارير إخبارية أفادت بأن طائرته الخاصة متوقفة عن العمل في نيويورك وفي حالة يرثى لها.

وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن طائرة ترامب متوقفة تماما عن العمل وفي حالة كبير ة الإهمال بينما قال الرئيس السابق تعليقا على ذا هيل: "طائرتي تمر ببرنامج صيانة رئيسي مجدول سيكتمل في غضون 90 يوما تقريبا" وبعد ذلك ستعود للخدمة. لم يسمح لي باستخدامها خلال فترة الرئاسة".

معلومات عن طائرة ترامب

من طراز بيونغ 757 الشهيرة وكانت، رمزا لحملته الانتخابية أثناء السباق نحو البيت الأبيض في عام 2016.

في عام 2016، عقد ترامب اجتماعات رئاسية متواصلة على متن الطائرة في مطارات مختلفة.

الطائرة ملونة باللون الذهبي وكان ترامب ينزل منها ليتحدث إلى انصاره، بينما تظهر الطائرة بوضوح في الخلفية.

قالت شبكة سي إن إن، إن طائرة ترامب كان يستخدمها كخلفية للتصوير، وفي حملاته الانتخابية، وفي الرحلات المهمة، وللتصوير وهو يأكل.

وتتميز الطائرة بمقاعدها الجلدية ذات اللون الكريمي، أما حماماتها مطلية تماما بالذهب، ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، فان الطائرة الآن معطلة تماما وتصل تكلفة إصلاحها ما يتجاوز مليون دولار.

ووفقا لسجلات الطيران الأمريكي، فإن طائرة ترامب، البوينج 757، لم تطر على الإطلاق منذ يوم تنصيب الرئيس الجديد بايدن.

يأتي هذا فيما تشير تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.