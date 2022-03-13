اتهام عامل دليفرى بهتك عرض طفل عدة مرات فى المرج

تباشر نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في اتهام عامل دليفري في هتك عرض طفل والاعتداء عليه جنسيًا عدة مرات، حيث تستمع النيابة إلى أقوال أسرة الطفل المجني عليه.

البداية بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من والد الطفل، يفيد باتهامه لجاره، ويدعى: أحمد. ص، يعمل عامل دليفري، بالاعتداء على نجله جنسيًا عدة مرات.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مسكن المتهم، وتم ضبطه، وأقر بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر رقم 5108 جنح المرج لسنة 2022، وتولت النيابة التحقيقات.