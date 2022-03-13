«الداخلية» تضبط 7149 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 7149 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7110 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.