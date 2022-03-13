الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال تقرير المعمل الكيماوي في ضبط مخدر الحشيش بالتجمع

حبس
حبس

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تقرير المعمل الكيميائي في واقعة ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًا من سيارته وسيلة لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على 170 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي كبير، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

القاهرة الجديدة متهم النيابة تحقيق ترويج

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يوم الشهيد

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