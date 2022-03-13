«فخورة بتكريمي من حرم الرئيس».. أخر تصريحات أنيسة حسونة قبل وفاتها

توفت منذ قليل الكاتبة أنيسة حسونة بعد صراع مع مرض السرطان .

وكانت قد قالت في أخر تصريحات لها: "أفخر بتكريمي أمس من حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة انتصار السيسي في احتفالية خاصة لتكريم المرأة المصرية في يومها العالمي من تنظيم المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وأتوجه بصفتي الرئيس التنفيذي لـ مستشفى الناس للأطفال التي تعالج الأطفال 100% بالمجان بخالص الشكر لسيادتها على دعمها للمرأة المصرية ومساندتها للوصول إلى أعلى المراتب".

وكانت أخر تصريحات لأنيسة حسونة منذ 4 أيام ماضية حيث عبرت الكاتبة أنيسة حسونة، عن سعادتها البالغة بتكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، في احتفالية المرأة المصرية.

وعن هذه اللحظة قالت: "لما قربت منها (وقت التكريم) قلت لها متشكرة جدا وده شرف كبير.. قالتلي لأ انتي تستاهلي أكتر من كده ومن قبل كده".

وأضافت: "(السيدة انتصار السيسي) لا تعطي انطباع أنها زوجة رئيس جمهورية، بتتكلم معانا مش مجرد تكريم.. ولها ابتسامة لطيفة".

وتحدثت عن شعورها بالتكريم قائلة: "حسيت إني عملت حاجة والبلد بتطبطب عليا وتقولي متشكرين إحنا شايفينك.. يبقى الواحد مش هيحتاج حاجة تاني".

وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع هذا التكريم مطلقًا، وذكرت: "انا باعمل شغلي وبحب الناس والناس بيحبوني لكن التكريم من السيدة التي تمثل سيدات مصر.. دي حاجة كبيرة".

وكانت السيدة انتصار السيسي، قد كرّمت عددًا من النماذج النسائية، بينهن الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، وتسلمتها ابنتها، وأنيسة حسونة، والكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، وليلى هانى سالم، والفنانة رجاء حسين، والمخرجة إنعام محمد على، والإعلامية سهير شلبى، والفنانة فردوس عبد الحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا جودة، والفنانة صفاء أبو السعود، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والفنانة نيللى وعدد آخر من النماذج النسائية الناجحة.