«العربية للعلوم» توقع تعاونا مع اتحاد المصارف العربية في برامج ريادة الأعمال

شارك الأتاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد المصارف العربية الدولي تحت عنوان "مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رؤية ٢٠٣٠".

وألقى فرج كلمة بالجلسة الافتتاحية بحضور محافظ الأقصر، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والأمين العام لاتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ونائب محافظ البنك المركزي.

وقالت الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنه قد تم توقيع اتفاقية تعاون مع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية للتعاون في برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وكان قد تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، برفقة رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، في المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم، حيث سيصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات باتجاه القاهرة، بواقع 3 حارات للملاكي و3 حارات طريق خرسانى للشاحنات)، و6 حارات باتجاه أسيوط بواقع (3 حارات للملاكي وطريق للشاحنات 3 حارات أسفلتي)، وتشمل تلك المسافة 5 أعمال صناعية (نفق مدخل أبو قرقاص – نفق مدخل ملوى – نفق مدخل ديرمواس – نفق مدخلدشلوط – نفق مدخل محور ديروط).

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة الالتزام بكافة أعمال التنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وكذلك إزالة أي تعديات على جانبي الطريق و أن تتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادةالسياسية، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا.