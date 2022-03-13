الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سرقة بالمنوفية

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد،  في حادث سرقة بالإكراه بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد يوسف فخير، مأمور مركز قويسنا، بورود بلاغ من الأهالي بحادث إطلاق نار على طريق ترابي، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية من مركز شرطة قويسنا، لبدء التحققات في الواقعة.

وكلّف اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجناة، وبالانتقال والفحص؛ تبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث إطلاق النار، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ونقل الشخص المتوفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار جهات التحقيق للمعاينة إلى ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

شخص حادث سرقة ركز قويسنا محافظة المنوفية اهالى المنطقة اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية

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يوم الشهيد

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