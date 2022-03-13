الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمراسم الدفن.. تسليم جثة طفل غرق في ترعة بسوهاج لأسرته

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأحد، تسليم جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات عثر عليه جثة طافية بترعة الطهطاوية؛ لأسرته لإنهاء مراسم الدفن.

كشف توقيع الكشف الطبي عليه أن سبب الوفاة “إسفكسيا الغرق”، ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بالعثور علي جثة طافية بترعة الطهطاوية دائرة مركز المراغة.

وتبين أنها للطفل “عبد الله. ص. س. ع” 6 سنوات ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والدته المدعوة “سناء. م. ف. ع” 38 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرًا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

طفل العقد الأول المراغة محافظة سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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