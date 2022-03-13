إصابة 7 بكسور في مشاجرة بكفر صقر بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع مشاجرة بمركز كفر صقر، في محافظة الشرقية.

و تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد استقبال مستشفى كفر صقر المركزى، كلا من "م.إ.ع" 44 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، وكدمات وسحجات، و نجليه “م،” 20 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وجرح قطعى أسفل الذقن، و"أ" 18 سنة مصاب بكدمات وسحجات وجروح قطعية بالرأس.

و"ف. ح"، مصابة بجروح قطعية بالرأس وكدمات بانحاء متفرقة بالجسم، "هـ.م"، 34 سنة، بكدمات بالجسم، و "ع. ع"، 47 سنة، بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم، و نجله "ع"، 23 سنة، بجروح باليد اليمنى، جميعهم مقيم ادريس، دائرة مركز كفر صقر، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.