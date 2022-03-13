الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 بكسور في مشاجرة بكفر صقر بالشرقية

حادث
حادث

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع مشاجرة بمركز كفر صقر، في محافظة الشرقية.

و تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد استقبال مستشفى كفر صقر المركزى، كلا من "م.إ.ع" 44 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، وكدمات وسحجات، و نجليه “م،” 20 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وجرح قطعى أسفل الذقن، و"أ" 18 سنة مصاب بكدمات وسحجات وجروح قطعية بالرأس.

و"ف. ح"، مصابة بجروح قطعية بالرأس وكدمات بانحاء متفرقة بالجسم، "هـ.م"، 34 سنة، بكدمات بالجسم، و "ع. ع"،  47 سنة، بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم، و نجله "ع"، 23 سنة، بجروح باليد اليمنى، جميعهم مقيم  ادريس، دائرة مركز كفر صقر، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

أشخاص مشاجرة كفر صقر الأجهزة الأمنية الشرقية مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

عبدالغفار: لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا فى الجامعات الحكومية

انخفاض شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

تعليم الوادي الجديد: انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الوسطى لتولي المناصب العليا

وفاة أنيسة حسونة.. أشهر محاربة فى «معركة السرطان»

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

«نقص الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات الحكومية».. الحكومة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى