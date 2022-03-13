الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يزور سلوفاكيا الأسبوع الجارى

لويد أوستن
لويد أوستن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن أن وزير الدفاع لويد أوستن، سيبدأ زيارة إلى سلوفاكيا الأسبوع الجاري.

وأشارت الوزارة - عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" - إلى أنه من المتوقع أن يجتمع أوستن مع مسئولين في الحكومة السلوفاكية وممثلي القوات المسلحة؛ ليؤكد لهم أن سلوفاكيا يمكنها الاعتماد على دعم كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (ناتو) فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يناقش مع أوستن التعاون في قطاع الدفاع، وتعزيز الحدود الشرقية لحلف الناتو ومشروع الحلف لتعزيز الدفاع الأمامي في سلوفاكيا، وكذلك الوضع في أوكرانيا.

وأوضح أن سلوفاكيا هي الدولة الوحيدة التي سيزورها أوستن في طريقه لحضور اجتماع وزراء دفاع "الناتو" في بروكسل.. مضيفًا أن هذه هي الزيارة الأولى من نوعها في الوقت نفسه منذ انضمام سلوفاكيا إلى الناتو في عام 2004، بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبيكتيتور" السلوفاكية.

براتسلافا أمريكا سلوفاكيا الدفاع الامريكي

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