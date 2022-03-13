«التعليم» تتابع تدرب موجهي المواد الأساسية على إعداد الاختبارات اليوم

يجتمع الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اليوم، مع مديري التدريب والمركز القومي للامتحانات والأكاديمية المهنية للمعلمين للتوسع في تدريب موجهي المواد الأساسية بمرحلة التعليم الأساسي علي إعداد المفردات الاختبارية في المستويات المعرفية المختلفة وشروط صياغتها ومواصفات الاختبار الجيد، وكذلك مناقشة تدريب المعلمين، وتنمية مهارات المعلمين والموجهين علي صياغة المفردات الاختبارية.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، في محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية.

وكانت الوزارة بدأت في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبراير، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمعلمين الراغبين في الترشح للترقى لعام 2020-2021، التسجيل عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، قد أوضح أن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

في ذات السياق تطلق مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة اشرف سلومة خلال ايام وبالتعاون مع الهيئة المصرية للبريد اكبر مشروع للتحول الرقمي لتقديم الخدمات الالكترونية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في إطار العمل على تيسير تلقي الخدمات علي جميع الأطراف .

تطلق مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة أشرف سلومة خلال أيام وبالتعاون مع الهيئة المصرية للبريد أكبر مشروع للتحول الرقمي لتقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، في اطار العمل على تيسير تلقي الخدمات على جميع الأطراف.

وأكد سلومة، أن الطالب أو ولي الأمر أو المعلم سوف يستطيع الحصول على كافة الشهادات والمستخرجات وبيانات الحالة وتقديم طلبات النقل والندب وغيرها التي تستخرجها لهم المديرية، عن طريق الموقع الالكتروني المخصص لذلك بدلا من الحضور للمديرية والتزاحم.

وقال إن كل هذه الخدمات سوف تقدم بالمجان ودون تحمل أي تكاليف إضافية، بخلاف الرسوم المقررة لكل خدمة، بحيث يستطيع المستفيد الحضور في موعد محدد مسبقا لاستلام طلبه أو استلامه بالمنزل عن طريق البريد.