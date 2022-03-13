حملات مكثفة على الأسواق بمدن البحر الأحمر وتحرير محاضر فورية للمخالفين

قاد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، اليوم، حملة مُكبرة على منافذ بيع السلع الغذائية بنطاق المدينة، لضمان توافر وجودة كافة أنواع الأصناف المعروضة بالأسواق ولضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار، وذلك بناءًا على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتفعيل الأجهزة الرقابية ومحاربة الغلاء.

ورافق رئيس المدينة إدارات المتابعة الميدانية والإشغالات والأمن بالوحدة المحلية، ومديري إدارات التموين والمركز التكنولوجي المتطور بالإدارة وممثل مكتب الصحة بالمدينة.

وأكد رئيس مدينة القصير، على استمرار الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، أو المواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، خاصة قبل شهر رمضان المبارك؛ لمراقبة حركة الأسعار وضبطها والتأكد من تفعيل الإجراءات الصحية، فضلاًعن التأكد من الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت التجارية، بالإضافة إلى التفتيش على صلاحية السلع والأسعار، وكذا التأكيد على وصول السلع آمنة وصحية للمواطن.

وخلال الحملة تفقد رئيس المدينة منفذ بيع منتجات مزرعة القويح بشارع جامعة الدول العربية، حيث التقى بعدد من المواطنين، واستمع إليهم بشأن الأسعار بالمنفذ وجودة السلع، مؤكدًا أن المزرعة تعد صرحًا عظيمًا وتنتج العديد من الخضروات، مشيرًا إلى أن 3 كيلو من الطماطم يصل سعرها إلى 10 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والطماطم الشيري 5 جنيهات والبصل الأخضر 5 جنيهات.

حملات رقابية برأس غارب لمواجهة احتكار السلع وتحرير محاضر للمخالفين.

من جانبه أكد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، بأنه تم تشكيل لجنة من مكتب التموين والإدارة الصحية بشن حملات تموينية يومية لمراقبة الأسواق ومتابعة تاريخ صلاحية السلع التموينية ومنع احتكارها، ومتابعة تجهيزات الشوادر لبيع جميع مستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وشدد رئيس المدينة على قيام اللجنة المشكلة من مكتب التموين والصحة بالمرور على الأسواق والمحلات العامة ومحلات الخضروات كما تم المرور على المخابز البلدية، كما تم تفقد الشركة المصرية للسلع للتأكد من توافر جميع السلع وعدم وجود أي عجز، وتم المرور على مستودع تعبئة انابيب الغاز والتأكد من أوزان الأنابيب حيث أن الأنبوبة الكبيرة تتراوح ما بين 54,5 ك حتى 55 ك، والأنابيب الكبيرة تتراوح مابين 30 ك وحتى 30,5 ك.

وأوضح رئيس مدينة رأس غارب في بيان لها انه الحملات أسفرت عن تحرير 30 محضر، وجاءت كالاتي عدد 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار – 16 محضر عدم حيازة شهادة صحية – 1 محضر عدم نظافة المكان – 1 مخالفة فى وزن الرغيف.