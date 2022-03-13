الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الاحتفال بتدشين بازيليك سيدة السلام للكاثوليك في شرم الشيخ

الأنبا دانيال لطفي
الأنبا دانيال لطفي

قال الأنبا باخوم النائب، البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، احتفل بذكرى تدشين بازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، بمشاركة الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك.
وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تضمن برنامج الاحتفال تدشين جرن المعمودية، بيت القربان، المنجلية، الأيقونات الجديدة بالكنيسة، وأيقونة سيدة السلام المهداه للكنيسة من فنان إيطالي يدعى "ريدولفوا بابا، ثم ترأس الأنبا دانيال القداس الإلهي بالطقس القبطي، باللغات الثلاثة: العربية، والإيطالية، والإنجليزية، بحضور جاليات من جنسيات مختلفة.
وفي نهاية القداس، أعلن تكريس مذبح سيدة السلام من أجل سلام العالم، اتحادًا مع المذابح التي يتم فيها السجود اليومي من أجل سلام العالم، وذلك تلبية لدعوة جماعة "شبكة النور"، المكرسة للسجود بتواتر أمام القربان المقدس، حيث أن تلك الجماعة هي التي نبتت دعوتها في سيناء وخاصة من خلال كنيسة شرم الشيخ. وأهدى الأب المطران هدية تذكارية للرعية، لخدمة أبناء الكنيسة الرعية، وأنشطتها المختلفة. 

الأنبا دانيال لطفي الانبا دانيال لطفي مطران الاسماعلية للاقباط الكاثوليك ة الأنبا دانيال لطفي دانيال لطفي صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي

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