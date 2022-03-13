الجمعة.. نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب المصري

تنظم نقابة أطباء مصر احتفالية بيوم الطبيب المصري الرابع والأربعين يوم الجمعة المقبل الموافق 18 مارس بدار الحكمة في شارع قصر العيني.

أعلنت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الإجتماعية أن الإحتفال بيوم الطبيب الرابع والأربعين سيبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر الجمعة 18 مارس بالقاعة الكبرى للنقابة العامة للأطباء.

وأضافت أن احتفالية هذا العام ستشمل تكريم الأطباء والطبيبات بحسب محاور مختلفة، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن، وكذلك سيتم تكريم أسماء شهداء النقابيين مثل الدكتور مايكل وجيه يوسف عضو مجلس نقابة أطباء اسيوط السابق و دكتور محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية السابق، إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يثروا العمل النقابي مثل دكتور أسامة عبد الحي و دكتورة نجوى الشافعي.

كما أضافت مقرر اللجنة الاجتماعية أنه سيتم في يوم الطبيب هذا العام تكريم أسماء شيوخ المهنة الراحلين مثل دكتور فاروق مراد و دكتور رجاء طه أحمد منصور، وكذلك تكريم شيوخ المهنة مستمري العطاء مثل دكتور يحي الرخاوي أستاذ الطب النفسي ودكتور جمال أبو السرور أستاذ أمراض النساء والتوليد، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة.

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء على تكريم العديد من السادة الصحفيين والإعلاميين المهتمين بقضايا الصحة و مهنة الطب في إطار من الموضوعية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

كما أعلنت عن تقليد جديد في احتفالية هذا العام وهو تزكية وتشجيع التعاون والعمل التكاملي في المجال الطبي، ذلك عن طريق الاحتفاء بفريق طبي متكامل في أحد التخصصات، لافته إلى أنه ستكون البداية هذا العام بتكريم الفريق الطبي لجراحات القلب و الصدر من محافظتي الإسكندرية وأسيوط.

يذكر أنه يحتفل بيوم الطبيب المصري في 18 مارس من كل عام و ذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس عام 1827.