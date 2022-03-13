الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. بدء تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي في 3 محافظات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، في محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية.

وكانت الوزارة بدأت في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبراير، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمعلمين الراغبين في الترشح للترقى لعام 2020-2021، التسجيل عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، قد أوضح أن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021، وذلك تيسيرًا على  المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء الموعد المحدد لإرسال استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م، أمس السبت، بالنسبة لجميع الامتحانات العامة للتعليم الفني ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، وكشوف ۱۲ د إلى لجان النظام والمراقبة المختصة على عناوين هذه اللجان، ويتحمل مديرو المدارس المتأخرة مسئولية عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأضافت وزارة التعليم أنه عند تحرير الاستمارة الإلكترونية والكرتونية يراعى الالتزام بمسميات الشُعب والتخصصات والمجالات والمهن والصناعات طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وشددت وزارة التعليم على أنه يجب الالتزام بتسليم استمارات التقدم للجان النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة المفوض بذلك، وعدم إرسالها عن طريق البريد، حيث إنه لن يتم التعامل مع أي استمارة ترد بالبرید.

وقالت الوزارة إنه يجب أن تكون جميع البيانات بالاستمارة الإلكترونية مطابقة تماما لكشوف ۱۲ د، من واقع شهادة الميلاد المستخرجة من الكمبيوتر، وفی حالة وجود اختلاف أو نقص أي بيانات لا بد للمدرسة من الرجوع إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأضافت أن هناك استثناءات من شرط موعد التقدم، وعند طلب الاستثناء من شرط موعد التقدم يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

١- يتقدم الطالب بالأوراق المطلوبة للمدرسة التابع لها.

۲- تقوم المدرسة بمراجعة الأوراق والمستندات واعتمادها ثم يتم مراجعتها من واقع سجلات الإدارة التعليمية بما يفید نجاح الطالب في صفوف النقل، واعتمادها.

٣- تقدم الأوراق «استمارة التقدم- کشف ۱۲ د- إقرار من مدير المدرسة بأن الطالب مستوفٍ لشروط التقدم للامتحانات- المستند الدال على السداد»، وتكون معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية.

٤- الاستمارات التي ترد بعد استلام المدرسة أرقام الجلوس يجب الحصول على استثناء معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، وتقدم إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لمراجعتها وقبولها، مع ضرورة استيفاء الامتحان جميع الشروط.

الدقهلية التعليم الفنى وزارة التعليم اكاديمية المرشحين الدكتور رضا حجازي امتحان المعلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر لـ«الأونروا» وتخفيف معاناة اللاجئين يتصدر اهتمامات الصحف

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 13-3-2022

مسئول أمريكي: المساعدة الجديدة ستوفر دعما عسكريا فوريا لكييف

أوكرانيا: احتياطات الغاز تبلغ 9.5 مليار متر مكعب.. والإنتاج يتواصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى