اليوم.. بدء تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي في 3 محافظات

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، في محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية.

وكانت الوزارة بدأت في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبراير، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمعلمين الراغبين في الترشح للترقى لعام 2020-2021، التسجيل عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، قد أوضح أن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء الموعد المحدد لإرسال استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م، أمس السبت، بالنسبة لجميع الامتحانات العامة للتعليم الفني ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، وكشوف ۱۲ د إلى لجان النظام والمراقبة المختصة على عناوين هذه اللجان، ويتحمل مديرو المدارس المتأخرة مسئولية عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأضافت وزارة التعليم أنه عند تحرير الاستمارة الإلكترونية والكرتونية يراعى الالتزام بمسميات الشُعب والتخصصات والمجالات والمهن والصناعات طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وشددت وزارة التعليم على أنه يجب الالتزام بتسليم استمارات التقدم للجان النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة المفوض بذلك، وعدم إرسالها عن طريق البريد، حيث إنه لن يتم التعامل مع أي استمارة ترد بالبرید.

وقالت الوزارة إنه يجب أن تكون جميع البيانات بالاستمارة الإلكترونية مطابقة تماما لكشوف ۱۲ د، من واقع شهادة الميلاد المستخرجة من الكمبيوتر، وفی حالة وجود اختلاف أو نقص أي بيانات لا بد للمدرسة من الرجوع إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأضافت أن هناك استثناءات من شرط موعد التقدم، وعند طلب الاستثناء من شرط موعد التقدم يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

١- يتقدم الطالب بالأوراق المطلوبة للمدرسة التابع لها.

۲- تقوم المدرسة بمراجعة الأوراق والمستندات واعتمادها ثم يتم مراجعتها من واقع سجلات الإدارة التعليمية بما يفید نجاح الطالب في صفوف النقل، واعتمادها.

٣- تقدم الأوراق «استمارة التقدم- کشف ۱۲ د- إقرار من مدير المدرسة بأن الطالب مستوفٍ لشروط التقدم للامتحانات- المستند الدال على السداد»، وتكون معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية.

٤- الاستمارات التي ترد بعد استلام المدرسة أرقام الجلوس يجب الحصول على استثناء معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، وتقدم إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لمراجعتها وقبولها، مع ضرورة استيفاء الامتحان جميع الشروط.