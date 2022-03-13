نائبة الرئيس الأمريكي: الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد الديمقراطية في أوروبا

حذرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الأحد من أن الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا يشكل تهديدًا للديمقراطية في أوروبا، مؤكدة على الوحدة بين واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وقالت هاريس - حسبما أفادت قناة “الحرة” الأمريكية - إن الهجوم الروسي يهدد الديمقراطية والأمن في جميع أنحاء أوروبا وبالتبعية، عندما تتعرض الديمقراطية للتهديد في أي مكان، فإنها "تهددنا جميعًا".

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وقوف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق وصفت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، التزام بلادها بالدفاع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" بـ "الصارم".

وقالت هاريس- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس: "نأخذ دورنا وعلاقاتنا داخل حلف الناتو على محمل الجد تمامًا، ومستعدين للتصرف بناء على الكلمات التي نتحدث بها عندما نقول إن الاعتداء على دولة عضوة يعد اعتداء على جميع الأعضاء".