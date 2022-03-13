رئيس الوزراء العراقي يدين هجوم أربيل: سنتصدى لأي مساس بأمن البلاد

أدان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، مؤكدًا أن القوات الأمنية ستتصدى لأي مساس بأمن البلاد.

وقال الكاظمي ـ في تغريدة له عبر “تويتر” حسبما أفادت قناة العراقية الاخبارية ـ إن "الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروع سكانها هو تعد على أمن شعبنا"، مضيفًا أنه يتابع مع رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف.

وأوضح الكاظمي أن القوات الأمنية ستحقق في هذا الهجوم الصاروخي، مؤكدًا على التصدى لأي مساس بأمن البلاد وسلامة المواطنين.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض مدينة أربيل إلى هجوم بعدد من الصواريخ، دون وقوع خسائر بشرية.

وأضافت الخلية ـ في بيان لها أوردته القناة ـ أن الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة من المدينة، موضحة أن القوات الأمنية شرعت في فتح تحقيق للحادث، وأكدت أن هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران وسينال مرتكبوها الجزاء العادل.

من جهته، أوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن الهجوم تم عبر 12 صاروخًا باليستيًا، دون تسجيل أضرار كبيرة.