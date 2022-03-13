روسيا تتهم القوات الأوكرانية بقصف مستشفى به مرضى أثناء انسحابها من فولنوفاخا

اتهمت روسيا، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية بقصف مستشفى به مرضى أثناء انسحابها من فولنوفاخا، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية، إن "القوات الأوكرانية أطلقت النار من دبابة وراجمة صواريخ من طراز (جراد) على المستشفى".

وبحسب الوكالة فإن الأوكرانيين استهدفوا قبل ذلك من ساحة المستشفى، مواقع قوات دونيتسك من الدبابات.

واتهمت روسيا الأوكرانيين بأنهم "استخدموا المرضى، بما في ذلك النساء، كدرع بشري، وبعد مغادرتهم، قاموا بتلغيم المباني هناك".

وأوضحت الوكالة الروسية، أن "مبنى مستشفى فولنوفاخا المركزي تعرض لأضرار جسيمة، حيث اخترقت القذائف جدرانه في عدة أماكن مما تسبب في انهيار بعضها، وتحطمت النوافذ في 3 طوابق بشكل شبه كامل، وتحطمت المعدات الطبية والأجنحة وغرف المرضى".

ووفقًا للعاملين في المستشفى، يجري في الوقت الراهن رفع الأنقاض، وتم انتشال 6 جثث للمدنيين حتى الآن.