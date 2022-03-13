الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 3400 إصابة جديدة بكورونا فى أعلى رقم يومى منذ عامين

الصين
الصين

سجّلت الصين 3393 إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الأحد، بحسب لجنة الصحّة الوطنيّة، أي ضعف عدد الحالات التي أحصتها في اليوم السابق، وذلك في وقتٍ تُواجه البلاد أخطر تفشٍّ للفيروس منذ عامين.

وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كلّ أنحاء البلاد، أغلقت السلطات المدارس في شنجهاي وفرضت أيضًا حجرًا في كثير من المدن الشماليّة الشرقيّة، في وقتٍ تعمل نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفشٍّ محلّية للمتحوّرَين "أوميكرون" و"دلتا".

وفُرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين في شمال شرق الصين، وفق ما أعلن مسؤول، اليوم الأحد؛ بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد.

وقال تشانج يان، مسؤول الصحّة في جيلين، خلال مؤتمر صحافي، إنّ تفشّي الإصابات يُظهر أنّ "انتشار المتحوّر أوميكرون خفيّ وشديد العدوى وسريع ويصعب اكتشافه في المراحل المبكرة".

واعتمدت الصين، حيث رُصِد الفيروس أوّل مرّة أواخر 2019، سياسة "صفر كوفيد"، وعزّزتها من خلال فرض إغلاق وقيود على السفر واختبارات جماعيّة للسكّان عند ظهور بؤر تفشٍّ للفيروس.

لكنّ التفشّي الأحدث للفيروس، المدفوع بالمتحوّر أوميكرون الشديد العدوى، يُمثّل تحديًا لهذه السياسة.

وقال مسؤولون محليون، إن سكان جيلين خضعوا لست جولات من الاختبارات الجماعية، وسجلت هذه المدينة الأحد، 500 إصابة بالمتحوّر أوميكرون.

وتمّ الجمعة إغلاق مدينة تشانجتشون المجاورة، وهي قاعدة صناعية تضم تسعة ملايين شخص.

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن عمدة جيلين ورئيس لجنة الصحة في تشانجتشون أقيلا من وظيفتيهما، السبت.

وتم إغلاق مدينتي سيبينج ودونهوا، وكلاهما في مقاطعة جيلين، يومي الخميس والجمعة، وفقًا لتقارير رسمية.

كذلك، قالت السلطات المحلية، إن مدينة هونتشون، المتاخمة لروسيا وكوريا الشمالية، أُغلِقت في الأول من مارس، وذكرت وكالة شينخوا، السبت، أنه تم بناء ثلاثة مستشفيات موقتة في المدينة لعلاج مرضى كوفيد-19.

الصين على اصابة 3400 إصابة إصابة بكورونا كورونا كورونا في

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