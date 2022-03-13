المغرب.. إحباط تهريب كمية من الكوكايين بميناء طنجة

ضبط عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط مواطنا يبلغ من العمر 28 عاما حاول تهريب 340 غراما من الكوكايين إلى البلاد.

وقال مصدر أمني، إن "توقيف المشتبه فيه تم مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من إحدى الموانئ الإسبانية".

وأضاف: "أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل مقصورة الشاحنة التي كان يتولى الشاب سياقتها عن حجز 340 جراما من مخدر الكوكايين".

وتابع: "جرى إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكشف ظروف وملابسات تهريب هذه الشحنة من مخدر الكوكايين".